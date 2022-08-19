Новости последнего часа: в Подмосковье не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье не фиксируется превышения допустимых значений вредных веществ в воздухе. Об этом заявили в Минэкологии Московской области.

Жителей 240 домов в Москве переселили с начала программы реновации. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики.

Площадь природных пожаров в России достигла почти пяти миллионов гектаров. Об этом сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян.

