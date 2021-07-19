В Москве прошел круглый стол, посвященный экологии

Сегодня в Москве говорили об экологии. Этой проблеме был посвящен специальный круглый стол. В частности, речь шла о выбросах углекислого газа. И сейчас специалисты вовсю работают, чтобы в ближайшие годы значительно уменьшить процессы, связанные с сжиганием углеводородов.

Как сообщается, в прошлом году в Калужской области появился первый карбоновый полигон. Кроме того, в городе действуют различные программы, направленные на улучшение экологической ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.