18 сентября, 23:45Экология
"Актуальный репортаж": московские волонтеры приняли участие в очищении берегов Байкала
Московские волонтеры помогли очистить берега Байкала. Они приняли участие в совместной акции "Воды России" и экофестиваля "Горизонт". Минприроды РФ организовало ее с центром океанографии и морской биологии "Москвариум". Привести в порядок нужно было 10 километров береговой линии.
Сколько тонн отходов обнаружили в Байкале и как в дальнейшем следует бороться с загрязнением? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.