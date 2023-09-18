"Актуальный репортаж": московские волонтеры приняли участие в очищении берегов Байкала

Московские волонтеры помогли очистить берега Байкала. Они приняли участие в совместной акции "Воды России" и экофестиваля "Горизонт". Минприроды РФ организовало ее с центром океанографии и морской биологии "Москвариум". Привести в порядок нужно было 10 километров береговой линии.

Сколько тонн отходов обнаружили в Байкале и как в дальнейшем следует бороться с загрязнением? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.