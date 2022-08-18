Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась до 6,5 раз – Мосэкомониторинг.

Половину участка трассы М-11 в обход Твери планируют сдать до конца года – "Автодор".

В России прогнозируют рост урожая чая в 2022 году на 3% – Минсельхоз Краснодарского края.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.