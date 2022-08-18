В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за пожаров в Рязанской области

В столице был усилен контроль за состоянием воздуха из-за пожаров в Рязанской области. Запах гари особенно чувствуется на юге, юго-западе и западе столицы.

Как сообщили в Мосэкомониторинге, ситуация в ближайшие два дня существенно не изменится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.