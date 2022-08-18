Во всех районах Москвы усилили контроль за состоянием воздуха – Роспотребнадзор

Во всех районах столицы усилили контроль за состоянием воздуха. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, запах гари особенно чувствуется на юге, юго-западе и западе Москвы. Также в некоторых районах появилась дымка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.