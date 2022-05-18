В столице начал работу первый экосветофор

В столице появился первый экосветофор. Он установлен на пешеходном переходе около Белорусского вокзала.

Специальный датчик светофора на умном перекрестке определяет качество воздуха. Если будет зафиксирована повышенная концентрация вредных веществ, светофор будет переключаться чаще.

В столице экологии уделяется большое внимание. Одна из главных причин снижения вредных выбросов – развитие городской инфраструктуры. По словам экспертов, запуск электробусов, ограничение на въезд грузовиков сделали воздух в Москве чище.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.