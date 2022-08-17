Мосэкомониторинг: кратковременное появление запаха гари возможно в столице ночью и утром 18 августа.

Москвичи собрали более 830 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса – сайт мэра.

Больше половины американцев не поддерживают внешнюю политику Байдена – опрос журнала The Economist.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.