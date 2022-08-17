Новости последнего часа: станции зафиксировали рост загрязняющих веществ в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станции зафиксировали рост загрязняющих веществ в Москве. Однако нормативы превышены не были, сообщил Мосэкомониторинг.

Заявки россиян на визы будут обрабатываться индивидуально. Об этом заявило посольство Финляндии.

ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару. Об этом рассказали местные власти.