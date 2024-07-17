17 июля, 14:45Экология
Новости мира: три пляжа закрыли после утечки нефти из танкера в Валенсии
Три пляжа закрыли после утечки нефти из танкера в испанской Валенсии. Песок покрыла черная масляная пленка. Для очистки территории на пляжи направили специальные бригады.
Также стало известно, что в Европе установилась аномальная жара. Температура в центральных, восточных и южный странах Европы подскочила до 40 градусов, в ночные часы она не опускается ниже 20 градусов. Известно, что в Греции ночью термометры остаются на уровне 30-градусной отметки.
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