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17 июля, 14:45

Экология

Новости мира: три пляжа закрыли после утечки нефти из танкера в Валенсии

Новости мира: три пляжа закрыли после утечки нефти из танкера в Валенсии

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Три пляжа закрыли после утечки нефти из танкера в испанской Валенсии. Песок покрыла черная масляная пленка. Для очистки территории на пляжи направили специальные бригады.

Также стало известно, что в Европе установилась аномальная жара. Температура в центральных, восточных и южный странах Европы подскочила до 40 градусов, в ночные часы она не опускается ниже 20 градусов. Известно, что в Греции ночью термометры остаются на уровне 30-градусной отметки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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