За 11 лет воздух в Москве стал вдвое чище – Кульбачевский

За 11 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу московского региона снизились на 60%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он добавил, что среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в этом году не превышали нормы.

Улучшается и ситуация с водой. Содержание нефтепродуктов в Пахре сократилось за 4 года на 18%. На треть ниже стали показатели азота и железа. За 9 лет вода стала лучше в пяти из 14 контролируемых притоков Москвы-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.