16 июля, 16:27M24.RU
Специалисты рассказали, как подготовиться к изменениям климата
16 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" прошел круглый стол на тему "Новая климатическая реальность: как подготовиться к стремительным изменениям?"
Перед журналистами выступили:
- директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов;
- руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Сергей Гулев;
- заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Липка;
- эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.