Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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16 июля, 16:27

M24.RU

Специалисты рассказали, как подготовиться к изменениям климата

Специалисты рассказали, как подготовиться к изменениям климата

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16 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" прошел круглый стол на тему "Новая климатическая реальность: как подготовиться к стремительным изменениям?"

Перед журналистами выступили:

  • директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов;
  • руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Сергей Гулев;
  • заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Липка;
  • эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.
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