Сотрудники комплекса по переработке отходов "Нева" провели экскурсию по заводу

16 мая сотрудники КПО "Нева" провели экскурсию по помещениям и рассказали, сколько мусора поступает в сортировочный пункт ежедневно, как его досортировывают и куда направляют дальше.

Из 500 тысяч тонн отходов такой комплекс может направить на вторичную переработку более 40 тысяч тонн пластика, а из полученного сырья удастся сделать, например, 16 тысяч спальных мешков для туристов или утеплитель для 30 тысяч зимних курток.