Тимофей Баженов презентовал программу на базе общественной приемной. С соблюдением всех эпидемиологических норм прошел круглый стол, в ходе которого выступили участники социального MeetUp.

Баженов представил данные по проблемам обеспечения благоприятной окружающей среды, собранные по обращениям жителей. Москвичей беспокоит ситуация с мусорными полигонами вблизи столицы и чистота воздуха.

Ранее журналиста и общественника Тимофея Баженова выдвинули в депутаты Госдумы по вопросу зеленых зон Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.