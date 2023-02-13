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Происшествия

Новости регионов: режим "черного неба" вновь объявили в Красноярске

Новости регионов: режим "черного неба" вновь объявили в Красноярске

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Режим "черного неба" вновь объявлен в Красноярске. Видео, затянутого пеленой смога города, опубликовали в соцсетях. По результатам исследований Роспотребнадзора, нормативы там превышены более чем в два раза. Из-за почти полного безветрия вредные выбросы остаются в атмосфере.

Сотрудники МЧС вернули к жизни котенка в Курганской области, он пострадал при пожаре. В одном из сел загорелся жилой дом. Людей в это время внутри не было, но во время тушения обнаружился один пострадавший. Кот почти задохнулся в дыму, когда был найден. Пожарные вытащили его и провели реанимацию с помощью дыхательного аппарата. Спасенное животное передали хозяйке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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