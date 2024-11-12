Эксперт рассказал, в чем уникальность программы сохранения нацпарка "Лосиный остров"

Экологи высоко оценили программу по сохранению национального парка "Лосиный остров", в рамках которой в 2024 году ученые изучали проблемы сосуществования дикой природы и городской среды.

Николай Соболев, кандидат географических наук и старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института Географии РАН, подчеркнул значимость сохранения парка как одного из основных источников благоприятной окружающей среды в городе.

На сегодняшний день в парке зафиксировано более 1,5 тысячи животных, растений и грибов, из которых около 200 занесены в Красную книгу Москвы.

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