Экологи оценили, когда исчезнет нефтяное пятно в Черном море

Следственный комитет занялся историей с разливом нефти в Черном море. Уголовное дело возбудили из-за загрязнения водной среды после того, как выяснилось, что площадь нефтяного пятна занижена в 400 тысяч раз. ЧП произошло при заправке танкера.

Изначально компания, которая отвечала за работу, заявила о площади загрязнения всего в 200 квадратных метров. Но съемка со спутника показала, что нефтяное пятно распространилось на 80 квадратных километров.

Подробнее о том, какая сейчас обстановка в районе разлива, рассказали туристы, которые отдыхают неподалеку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.