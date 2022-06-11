Москвичи пожаловались на состояние реки Очаковки на западе столицы. Вода окрасилась в белый цвет. Она стала совершенно непрозрачной.

На месте уже побывали экологи. Что случилось с водоемом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.