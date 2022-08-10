Новости последнего часа: Мосприрода не нашла загрязнений в реке Сетунь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосприрода не нашла загрязнений воды в реке Сетунь на западе столицы. Об этом сообщили в департаменте.

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели рабочих в московском коллекторе.

В Лондоне началась вакцинация детей от полиомиелита. Вирус нашли в сточных водах, заявили СМИ.