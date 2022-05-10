В парках Москвы борются с мусором

Некоторые зоны отдыха в Москве после майских праздников еще завалены бутылками, пластиком и брошенными мангалами.

Тимирязевский парк называют настоящей живой лабораторией, столько здесь редких видов растений. Но в выходные он превращается в стихийную шашлычную – а после в свалку. Лес буквально завален бутылками и пластиковой посудой.

О других таких местах – в сюжете телеканала Москва 24.