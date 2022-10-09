"Сортировочная": свалка в Поварово

Общая площадь полигонов в России составляет около четырех миллионов гектаров. При этом часто обнаруживаются спонтанные, незаконные свалки: когда кто-то просто решил, что хочет оставить мусор где-то в поле, лесу или котловане.

В подмосковном Солнечногорске расположилась одна из таких свалок. Почему ее называют "генеральской"? Как несанкционированные полигоны убивают все живое и чем опасны для людей? И почему Россия покупает отходы за границей, несмотря на большое количество собственного мусора?

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".

