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09 октября, 23:50

Экология

"Сортировочная": свалка в Поварово

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Общая площадь полигонов в России составляет около четырех миллионов гектаров. При этом часто обнаруживаются спонтанные, незаконные свалки: когда кто-то просто решил, что хочет оставить мусор где-то в поле, лесу или котловане.

В подмосковном Солнечногорске расположилась одна из таких свалок. Почему ее называют "генеральской"? Как несанкционированные полигоны убивают все живое и чем опасны для людей? И почему Россия покупает отходы за границей, несмотря на большое количество собственного мусора?

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".

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