Минприроды внесет в КоАП новые штрафы за загрязнение воздуха

В России появятся новые штрафы за загрязнение воздуха. Соответствующий законопроект подготовило Минприроды.

Предпринимателей обяжут предоставлять специалистам все сведения, необходимые для расчета объемов выброса в воздух вредных веществ. За отказ давать такую информацию будут штрафовать на 200 тысяч рублей. При повторном нарушении – на полмиллиона рублей.

Также владельцы предприятий должны будут в обязательном порядке составлять список мер по достижению квот по выбросам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.