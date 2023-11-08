Более 160 мероприятий по экологии проведут в столице в ноябре

В ноябре для москвичей проведут более 160 различных мероприятий по экологии. Их можно посетить в экоцентрах и на других природных территориях столицы. Об этом сообщает портал столичной мэрии.

Так, например, в экоцентре "Цветоводство" расскажут о правильной сортировке мусора. А во время экскурсии по Терлецкому лесопарку москвичам расскажут о красно-книжных растениях и животных, которых можно встретить в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.