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08 ноября, 07:30

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Более 160 мероприятий по экологии проведут в столице в ноябре

Более 160 мероприятий по экологии проведут в столице в ноябре

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В ноябре для москвичей проведут более 160 различных мероприятий по экологии. Их можно посетить в экоцентрах и на других природных территориях столицы. Об этом сообщает портал столичной мэрии.

Так, например, в экоцентре "Цветоводство" расскажут о правильной сортировке мусора. А во время экскурсии по Терлецкому лесопарку москвичам расскажут о красно-книжных растениях и животных, которых можно встретить в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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