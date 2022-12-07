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Экология

Воздух в Москве был менее загрязнен прошедшей осенью, чем в 2021 году – Бирюков

Воздух в Москве был менее загрязнен прошедшей осенью, чем в 2021 году – Бирюков

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Прошедшей осенью воздух в столице был чище, чем в этот же период год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По данным автоматических станций контроля состояния атмосферы, с сентября по ноябрь количество загрязняющих частиц снизилось на 18% по сравнению с 2021 годом.

Бирюков подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации наблюдаются вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечается пониженный уровень загрязнения.

В столице уделяется особое внимание контролю состояния воздуха. В рамках создания Единой системы экологического мониторинга в 2021 году в Москве и области запустили 15 новых автоматических станций контроля. А всего в круглосуточном режиме работают 56 станций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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