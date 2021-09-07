В России полностью запретят неперерабатываемый пластик к 2024 году

В России к 2024 году планируют полностью запретить пластик, который нельзя переработать. Речь идет о ватных палочках, а также некоторых видах одноразовой посуды, например, коктейльных трубочках. Им уже подобрали интересные альтернативы.

Ранее замгендиректора Российского экологического оператора (РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин заявил, что в России с 2022 года будет полностью контролироваться движение мусоровозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.