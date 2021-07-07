В России создадут единую систему мониторинга экологической ситуации

В России будут внимательно следить за качеством воздуха. Систему мониторинга запустят до 2024 года.

В правительстве считают, что пока власти не обладают полной и оперативной информацией об экологической ситуации в регионах. Поэтому составлять прогнозы и предотвращать экологические катастрофы очень сложно.

Теперь же планируется контролировать состояние окружающей среды одновременно во всех регионах. Пока система будет работать в тестовом режиме. Участие в эксперименте примут 12 городов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.