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Экология

Ученые зафиксировали рекордное сокращение льда в Антарктиде

Ученые зафиксировали рекордное сокращение льда в Антарктиде

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В Антарктиде зафиксировали рекордное таяние льда за почти 50 лет. К концу летнего сезона, который там идет с декабря по февраль, площадь льда составила менее двух миллионов квадратных километров. Обычно площадь составляет около трех миллионов "квадратов".

В итоге лед сохранился в основном в морях Уэдделла и Амундсена. В остальных акваториях оставалась только белая кромка вдоль побережья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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