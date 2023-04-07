Ученые зафиксировали рекордное сокращение льда в Антарктиде

В Антарктиде зафиксировали рекордное таяние льда за почти 50 лет. К концу летнего сезона, который там идет с декабря по февраль, площадь льда составила менее двух миллионов квадратных километров. Обычно площадь составляет около трех миллионов "квадратов".

В итоге лед сохранился в основном в морях Уэдделла и Амундсена. В остальных акваториях оставалась только белая кромка вдоль побережья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.