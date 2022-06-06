В Московском зоопарке провели акцию "Дело в шляпе"

6 июня проход в Московский зоопарк был бесплатным. Единственное условие – поучаствовать в акции "Дело в шляпе". Ее суть была в том, чтобы самостоятельно сделать головной убор из материалов вторичной обработки. Шляпы мастерили из пластика или картона. Такие экоуборы стали проходными билетами в зоопарк только 6 июня.

Акция "Дело в шляпе" приурочена ко Всемирному дню окружающей среды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.