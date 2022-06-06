Европейскую часть России накроет борщевиком. Ученые из "Сколково" задействовали искусственный интеллект, чтобы составить прогноз, как ядовитый сорняк будет захватывать территории.

Другие же эксперты ищут более эффективные способы борьбы с агрессивным растением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.