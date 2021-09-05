"Сортировочная": майнинг

На майнинг криптовалют в мире сейчас уходит больше электроэнергии, чем потребляют целые страны. Многие обвиняют крипту в том, что она идет вразрез с "зеленым" курсом на снижение углеродных выбросов.

При этом появляются майнеры, которые используют для добычи цифровых денег энергию вулканов, ливней и даже коровий навоз. В новом выпуске "Сортировочной" Борис Лорер вместе с ведущими программы "Фанимани" обсудили, почему все уже наконец должны понять, что такое блокчейн, и какое будущее ждет криптовалютный рынок.