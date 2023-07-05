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В мире

Япония сбросит в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

Япония сбросит в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

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Зараженную радиацией воду с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят в океан. Произойти это может уже в августе.

В правительстве Японии заявили, что жидкость уже пропустили через специальную систему очистки и она практически безопасна. С доводами Токио согласились и в Международном агентстве по атомной энергии. Однако многие специалисты считают, что влияние радиоактивной воды на экосистему региона может оказаться слишком сильным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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