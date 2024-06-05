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05 июня, 18:30

Экология

Новости часа: штрафы за ненадлежащее обращение с отходами ввели в Москве

Новости часа: штрафы за ненадлежащее обращение с отходами ввели в Москве

Сумма одобренных Москвой грантов на патентование в РФ превысила показатель 2023 года

Научные и творческие мастерские работают в "Царицыне" в рамках экофестиваля

Экозабег организовали на фестивале "На лугу" в столице

Первая в РФ орнитологическая экотропа открылась в парке "Лосиный остров"

Новый экомаршрут запустили в парке "Лосиный остров"

Орнитологи смогут использовать экотропу в "Лосином острове" для научных наблюдений

Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Пешеходная тропа в "Лосином острове" протянулась на 650 метров

Плавучую пешеходную тропу проложат в парке "Лосиный остров"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве ввели штрафы за неправильное обращение с отходами при строительстве и сносе, рассказали в Мосгордуме.

Производство препаратов от редких заболеваний планируют открыть в Москве в 2027–2028 годах, сообщают власти.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на 6 июня из-за грозы. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

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экологиягородэкономикаобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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