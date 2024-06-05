Новости часа: штрафы за ненадлежащее обращение с отходами ввели в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве ввели штрафы за неправильное обращение с отходами при строительстве и сносе, рассказали в Мосгордуме.

Производство препаратов от редких заболеваний планируют открыть в Москве в 2027–2028 годах, сообщают власти.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на 6 июня из-за грозы. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

