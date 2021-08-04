В Москве обсудили сохранение городских водоемов

О сохранении городских водоемов говорили в Москве. Многие пруды и озера оказались в запустении, но сейчас начались работы по их очистке. Это особенно важно, так как вода и ее фауна оказывают влияние на всю экосистему Москвы, а также на микроклимат.

Кроме того, отдых у воды заметно сказывается на здоровье жителей. Когда запущенные водоемы приведут в порядок, они могут стать новыми зонами отдыха. Там смогут гулять мамы с детьми, а старшее поколение, например заниматься рыбалкой, а также ходьбой и гимнастикой на свежем воздухе.

Также за круглым столом эксперты обсудили необходимость вернуть к работе общественных инспекторов по охране окружающей среды. Активисты даже предложили внести изменения в действующий закон, чтобы наказывать нарушителей, которые, загрязняют воду или портят береговую линию московских водоемов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.