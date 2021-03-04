Новости России: в Красноярске местная жительница принесла гроб к зданию администрации

В Красноярске похоронили экологию – местная жительница принесла к зданию администрации гроб с говорящими надписями "газификация", "чистый воздух", "река Амбарная" и "река Далдыкан". Реки не первый год сильно загрязнены, а вода в них ужасающего кровавого цвета. Активистка рассказала, что переехала в Красноярск с детьми три года назад и с тех пор сильно страдает от местной экологии, черного неба и бездействия властей. Отмечается, что Красноярск регулярно попадает в рейтинг самых грязных городов мира

Забайкальский губернатор Александр Осипов решил лично проверить, как работает горячая линяя регионального Минздрава. Он попытался записаться на прививку прямо во время совещания с оперативным штабом по вакцинации, но что-то пошло не так – его пообещали внести с лист ожидания и перезвонить. Убедившись, что получить сведения о дате прививки невозможно, губернатор поручил создать единый кол-центр и усилить работу по организации вакцинации населения.

Чиновники проявили невиданную щедрость и выдали сиротам в Ростовской области квартиры с провалившимися полами. Весь бетон под ламинатом оказался в разломах и трещинах, это видно невооруженным глазом. Между полом и стеной гигантская щель – сантиметров 15–20, можно протянуть руку из одной комнаты в другую. Из-за ям невозможно даже ровно поставить мебель. Кроме того, все стены квартиры оказались в плесени. Что теперь делать сиротам с таким подарком – непонятно.