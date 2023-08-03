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Экология

В Госдуме предложили высаживать вдвое больше деревьев взамен вырубленных в РФ

В Госдуме предложили высаживать вдвое больше деревьев взамен вырубленных в РФ

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Высаживать вдвое больше деревьев взамен вырубленных предложили в Госдуме РФ. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. Об этом пишет ряд информагентств.

Согласно документу, озеленять должны тот же участок земли, площадь уменьшать нельзя. В крайнем случае работы можно провести в границах административного округа. Таким образом авторы инициативы хотят улучшить экологическую ситуацию в регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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