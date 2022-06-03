На ВДНХ отметят День эколога

Ко Дню эколога, который будут отмечать 5 июня, на ВДНХ подготовили особую программу – экопутешествие с Мосприродой по обновленным павильонам.

В экоцентре выставки подготовили для гостей необычный квест. Те, кто пройдут весь маршрут и выполнят все задания, – получат призы от Мосприроды.

Для того, чтобы стать участником и получить маршрутные листы, достаточно подойти в один из павильонов, участвующих в мероприятии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.