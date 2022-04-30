Цена на продукты для шашлыка в апреле выросла

В апреле стоимость продуктов для шашлыка в России выросла больше чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты уверены – сэкономить на главном деликатесе майских праздников все же реально, если покупать "с умом". В ином случае можно переплатить практически в два раза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.