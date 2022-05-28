В России значительно подорожала соль

Соль в России значительно подорожала. В марте 2021-ого килограмм соли стоит чуть больше 13 рублей, а в марте нынешнего – уже больше 17 рублей.

В апреле цена выросла еще сильнее – до 18 с лишним рублей за килограмм. Хотя сумма кажется не очень большой, рост цены составил 32%. Эксперты говорят, что соль дорожает не только из-за стоимости собственно продукта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.