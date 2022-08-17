Бывший "Старбакс" готовится к открытию. Кофейни уже сменили название и логотип. "Фишку" с именами на стаканах обещают оставить.

Тем временем, кофейни открывает также сеть "Вкусно – и точка". Там продолжают обновлять меню. Что изменится для клиентов после ребрендинга, и как заведения стараются удержать своих поклонников? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.