"My name is Moscow": Италия

Наш ведущий, мексиканец Алехандро, с большим энтузиазмом изучает Москву и делится своими открытиями с другими иностранцами. В этот раз с ним на экскурсию отправился студент из Италии. Молодой человек изучает психологию и считает, что многое о людях и культуре может рассказать национальная кухня. Поэтому герой и ведущий прошлись по знаковым московским местам, связанным с едой и напитками.

Какие выводы о характере россиян и москвичей им удалось сделать? Об этом – в новом выпуске программы "My name is Moscow".