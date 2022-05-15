В Россию больше не везут санкционные продукты питания. С февраля по апрель таможенники не зафиксировали ни одного случая ввоза "санкционки".

Внутри страны производство многих продуктов превышает потребности. И Россия активно продает продовольствие за рубеж. В последние годы растут объемы поставок за границу мяса и молочной продукции, сообщает Федеральная таможенная служба. Подробнее по теме – в сюжете телеканала Москва 24.