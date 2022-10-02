Жителям Москвы доступны фермерские продукты из сорока регионов России

Фермерские продукты из сорока регионов России можно купить на ярмарках выходного дня в Москве. На прилавках – овощи, фрукты, мясные и молочные продукты.

Ярмарки устраивают в самых удобных местах, например у станций метро. Какие продукты выбирают москвичи? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.