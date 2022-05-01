Для москвичей открыли специальные места под приготовление шашлыков

1 мая москвичи отмечают День весны и труда. Многие в этот день и другие майские праздники предпочитают отдыхать на природе – жечь костры и жарить шашлыки.

Это разрешено только в специально отведенных местах. За костер посреди леса предусмотрен крупный штраф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.