Александр Емельяненко должен явиться на допрос 22 января

Четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Емельяненко 22 января должен явиться к следователю на допрос по делу об избиении мужчины в ресторане. Если он этого не сделает, его могут объявить в федеральный розыск.

Емельяненко-младший подрался с 63-летним посетителем, который отмечал день рождения. Пострадавший написал заявление в полицию. А известный боец в свою очередь выдвинул встречное обвинение, утверждая, что сам стал жертвой агрессии. Позже избитый пенсионер и спортсмен помирились, но дело еще не закрыто.