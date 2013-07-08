Коммунальные службы ликвидируют последствия вчерашнего ливня

Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашних ливней. Накануне подтопленными оказались сразу несколько районов города. Не обошлось без потопов и в Подмосковье. В Павшинской пойме ливневки не справлялись с потоками, и прямо на дороге образовалась огромная лужа, преодолеть которую без последствий удавалось лишь владельцам внедорожников. В Одинцово автостоянки во дворах больше напоминали причалы - машины оказались затопленными как минимум до середины салона.