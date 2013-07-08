Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля 2013, 07:39

Чистый город

Коммунальные службы ликвидируют последствия вчерашнего ливня

Коммунальные службы ликвидируют последствия вчерашнего ливня

Ливни и град обрушились на столицу, подтоплены улицы и тоговые центры

В Москве подтоплены несколько улиц

В Москву пришли сильные дожди и грозы

Пасмурная и дождливая погода сохранится в Москве до середины недели

Москву накрыл грозовой фронт

На автомобиль в ЦАО упал старый тополь

В Китае из-за наводнения погибли 11 человек

Коммунальные службы устранили последствия урагана

Закончился период штормового предупреждения

Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашних ливней. Накануне подтопленными оказались сразу несколько районов города. Не обошлось без потопов и в Подмосковье. В Павшинской пойме ливневки не справлялись с потоками, и прямо на дороге образовалась огромная лужа, преодолеть которую без последствий удавалось лишь владельцам внедорожников. В Одинцово автостоянки во дворах больше напоминали причалы - машины оказались затопленными как минимум до середины салона.
дожди Ксения Чепенко новости Роман Карлов коммунальные службы потопы чистый город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика