Новости часа: новогодний праздник пройдет в 21 столичном парке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новогодний праздник пройдет в 21 парке и на 12 окружных площадках. Информацию опубликовали на mos.ru.

От нового автовокзала Красногвардейский отправился первый рейс с пассажирами. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Бесплатные кинопоказы проведут в онлайн-кинотеатре Музея Победы в январе. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.