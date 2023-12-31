Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

31 декабря 2023, 15:00

Культура

Новости часа: новогодний праздник пройдет в 21 столичном парке

Новости часа: новогодний праздник пройдет в 21 столичном парке

Москвичам рассказали, куда сходить в городе 31 декабря

Ледовое шоу "Щелкунчик" покажут на ВДНХ 31 декабря

Большую развлекательную программу подготовили на ВДНХ 31 декабря

Жителям столицы рассказали о бесплатных концертах и фестивалях на Новый год

Новости часа: мокрый снег и до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве 31 декабря

На ВДНХ подготовили большую развлекательную программу 31 декабря

Москвичам рассказали о бесплатных концертах и фестивалях на Новый год

Жителям столицы рассказали о графике работы Московской канатной дороги в новогоднюю ночь

Столичные парки подготовили новогоднюю программу 31 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новогодний праздник пройдет в 21 парке и на 12 окружных площадках. Информацию опубликовали на mos.ru.

От нового автовокзала Красногвардейский отправился первый рейс с пассажирами. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Бесплатные кинопоказы проведут в онлайн-кинотеатре Музея Победы в январе. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

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