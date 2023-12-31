Ледовое шоу с участием известных фигуристов пройдет 31 декабря на катке в Парке Горького

На катке в Парке Горького вечером 31 декабря покажут ледовое шоу. На сцену выйдут Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Алена Косторная и другие фигуристы.

Спортсмены предстанут в образе героев знакомых с детства сказок – Щелкунчика и Мышиного короля, Золушки и Прекрасного принца, Волка и Красной Шапочки. Ледовые шоу будут проходить ежедневно до Рождества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.