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31 декабря 2023, 09:15

Общество

Ледовое шоу с участием известных фигуристов пройдет 31 декабря на катке в Парке Горького

Ледовое шоу с участием известных фигуристов пройдет 31 декабря на катке в Парке Горького

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На катке в Парке Горького вечером 31 декабря покажут ледовое шоу. На сцену выйдут Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Алена Косторная и другие фигуристы.

Спортсмены предстанут в образе героев знакомых с детства сказок – Щелкунчика и Мышиного короля, Золушки и Прекрасного принца, Волка и Красной Шапочки. Ледовые шоу будут проходить ежедневно до Рождества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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