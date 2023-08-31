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31 августа, 14:30

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Москвичам рассказали, что посмотреть в "Лужниках" в рамках МУФ 31 августа

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Мастер-класс по созданию мультфильмов вечером 31 августа будет проходить на площадке Урбанфорума в "Манеже". А в "Лужниках" можно научиться танцевать или просто послушать диджейскую музыку.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Лужниках" можно научиться управлять картом. Занятия проходят на 180 метровой трассе, расположенной за Малой спортивной ареной. Для участия в них предварительная запись не требуется.

Что еще интересного будет на площадках форума? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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