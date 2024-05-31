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31 мая, 09:00

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Ежегодная выставка "Цветы лета" завершится в "Аптекарском огороде" 4 июня

Ежегодная выставка "Цветы лета" завершится в "Аптекарском огороде" 4 июня

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До 4 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходится ежегодная выставка декоративных растений, которые цветут в начале лета. В экспозиции "Цветы лета" представили рододендроны, азалии, ракитники и другие декоративно-лиственные растения.

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу". На ней можно будет узнать о наиболее важных эпизодах первой половины жизни художника: от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Для экспозиции подготовили 7 разделов.

Что еще интересного происходит в культурной жизни столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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