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30 ноября, 08:00

Общество

Световое шоу "Время для гордости" показали посетителям выставки "Россия" на ВДНХ

Световое шоу "Время для гордости" показали посетителям выставки "Россия" на ВДНХ

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Необычное световое шоу показали гостям выставки "Россия" на ВДНХ. На фасаде павильона № 58 появилось "Время для гордости" – так назвали гигантскую инсталляцию.

Ее разделили на три тематических блока. Зрители увидели красоту различных регионов страны, ее культурное богатство и современные достижения в разных отраслях. В финале шоу здание павильона на время превратилось в огромную книгу под названием "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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