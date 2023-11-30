Световое шоу "Время для гордости" показали посетителям выставки "Россия" на ВДНХ

Необычное световое шоу показали гостям выставки "Россия" на ВДНХ. На фасаде павильона № 58 появилось "Время для гордости" – так назвали гигантскую инсталляцию.

Ее разделили на три тематических блока. Зрители увидели красоту различных регионов страны, ее культурное богатство и современные достижения в разных отраслях. В финале шоу здание павильона на время превратилось в огромную книгу под названием "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.